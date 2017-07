Müllsack-Schuhe und Wassergräben

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Langsam füllt sich am Dienstag der Campingplatz am Helenesee mit stets neuen Festivalbesuchern. Diejenigen, die schon Sonntag oder Montag angereist sind, erlebten den Dauerregen in der Nacht und am Morgen hautnah. Einige flüchteten ins Auto, andere wurden erfinderisch - oder trinken noch ein Bier.