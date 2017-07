Stadtradel-Sieger freuen sich auf Grillfest

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Wir wollten doch einfach nur mitmachen, weil wir die Aktion für Umwelt und Gesundheit absolut unterstützenswert finden", sagte Ulrike Jung, Inhaberin der Praxis für Physiotherapie und Osteopathie an der Kreuzstraße 22, bei der Übergabe des Mannschaftspreises fürs Stadtradeln 2017. Alles in allem 32 Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatten zwischen 18. Juni und 8. Juli für die Truppe in die Pedalen getreten und waren zusammen 7541,2 Kilometer weit gekommen. "Mit dieser Leistung haben die Radlerinnen und Radler mit großem Abstand den ersten Preis in der Gesamtwertung geholt", hob Jacob Renner, Klimaschutzmanager der Stadt Eberswalde, bei der Siegerehrung hervor, für die sogar die Arbeit kurz unterbrochen wurde. Neben sieben Mitarbeiterinnen waren für die Praxis auch Patientinnen und Patienten sowie Freunde und Bekannte an den Start gegangen. Sie alle sind jetzt eingeladen, auf Kosten der Stadt einen Ausflug in den Familiengarten zu unternehmen - Grillvergnügen inklusive. "Wir waren selbst überrascht über unser tolles Ergebnis und freuen uns schon auf unsere Teilnahme im kommenden Jahr", kündigte Ulrike Jung an. Hätten ihre Truppe die erreichten Kilometer mit einem Mittelklassewagen zurückgelegt, wären dabei 1070,9 Kilogramm Kohlendioxid ausgestoßen worden, erläuterte Jacob Renner bei der Übergabe.