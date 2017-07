Letschiner Eltern sorgen sich um Klassenerhalt

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin/Frankfurt (MOZ) Wird es eine neue dritte Klasse der Fontane Schule Letschin geben? Oder werden die bislang nur 13 Schüler gemeinsam mit einer der beiden vierten Klassen jahrgangsübergreifenden Unterricht haben? Diese Fragen sind noch immer nicht geklärt. Das haben betroffene Eltern bei einem Treff im Schulamt Frankfurt erfahren. Im Gespräch mit den Eltern hatten die Schulrätinnen Elke Dengler und Sylvia Apelt darüber informiert, dass die Entscheidung erst in der Vorbereitungswoche unmittelbar vor dem Schuljahresstart fällt. Dies auch im Interesse der Eltern. Denn dann sei klar, wie viele Kinder tatsächlich in den Jahrgangstufen lernen. Letschins Bürgermeister Michael Böttcher hatte in seinem Brief an das Schulamt deutlich gemacht, dass die Fontane-Schule Kapazitäten für die avisierte Integration weiterer Flüchtlingskinder offen halten muss.