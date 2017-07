Deutschland als Krisenprofiteur

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Vom Optimismus vergangener Jahre ist in der EU nicht viel übriggeblieben. Statt des erwarteten Wirtschaftswachstums von drei Prozent erlebten vor allem Länder des Südens jahrelang eine Rezession. Von dem in der sogenannten Lissabon-Strategie festgeschriebenen Aufholprozess der ärmeren Länder ist nicht mehr die Rede. Stattdessen driften die Entwicklungen weiter auseinander. "Europa ist schwächer, als vor zehn Jahren gedacht", sagt Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Hinzu komme nun der Brexit. "Das ist so, als ob die 15 kleinsten EU-Länder die Gemeinschaft verlassen würden."

Die Krisen der vergangenen Jahre haben erhebliche Folgen für die Bevölkerungsentwicklung, besagt eine vom Berlin-Institut vorgelegte Studie über "Europas demografische Zukunft". Galt Europa schon immer als "alter Kontinent", sorgen jetzt die demografischen Daten für eine neue Bedeutung des Begriffs. "Der Anteil der Europäer, die 65 Jahre oder älter sind, liegt heute bei 17 Prozent und wird weiter steigen", sagt Klingholz. Zum Vergleich: Weltweit liegt der Seniorenanteil im Durchschnitt bei acht, in Afrika bei vier Prozent. In Europa sind dafür die Geburtenraten am niedrigsten. Um künftig zu Arbeitskräften und Steuerzahlern zu kommen, müssen in den europäischen Ländern entweder mehr Kinder geboren werden, oder die demografischen Lücken werden durch Zuwanderung geschlossen.

Mit der Überalterung der Gesellschaft haben alle in Europa zu kämpfen. Aber "Demografie ist nicht alles". Vielmehr komme es weniger auf die Zahl, als mehr auf die Fähigkeiten der Menschen an. Aus Spanien, Portugal, Griechenland und erst recht aus Bulgarien oder Rumänien wandern Fachkräfte ab. Dort werden außerdem immer weniger Kinder geboren.

Hauptprofiteur der vergangenen Krisenjahre sei dagegen Deutschland. "Nicht trotz der Krisen", so Klingholz, sondern ihretwegen "konnten in Deutschland die Betriebe auf Volllast fahren". Denn die anderswo abgewanderten Arbeitskräfte haben oft hierzulande Beschäftigung gefunden. Hinzu kommen die Niedrigzinsen, die ebenfalls Ergebnis der Krisen sind. Umgekehrt bluten bestimmte Regionen in Süd- und Osteuropa immer stärker aus. Das kann ungeahnte soziale Folgen haben. Auch die Demokratie sieht Reiner Klingholz in Gefahr.

Bemerkenswert ist ein Vergleich zwischen 290 Regionen, bei der demografische und wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt wurden. 2008 schaffte es Oberbayern als beste deutsche Region gerade mal auf Rang 18. Jetzt liegen vier deutsche Regionen unter den ersten 20. Eine Boom-Region ist Berlin. 2008 lag die Hauptstadt auf Platz 168, nun ist es Rang 50. Brandenburg ist in der Liste die Nummer 111. Vor neun Jahren wurde noch zwischen Nordost- und Südwest-Brandenburg unterschieden. Die beiden Regionen kamen seinerzeit auf Platz 228 bzw. 217.