Mit Körperspannung zum Löwen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591744/

Jetzt hat Daniela Finke die kurze Geschichte zu Ende erzählt. Die Kinder wechseln die Positionen. Nun dürfen die anderen sich über den Rücken streichen lassen. "Das, was wir hier machen, soll den Kindern Entspannung bringen", sagt Daniela Finke. Zum Ferienstart kümmert sie sich am Dienstag um das erste Angebot im Bad Freienwalder Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum OFFI: einem Yoga-Kurs für Kinder.

Beginn des Programms bildet eine Reise ins Ursprungsland des Yogas - eine bildliche Exkursion nach Indien. Mit einer Power-Point-Präsentation zeigt Daniela Finke den sieben Kindern vom Hort der Kita "Bummi" Eindrücke aus dem mit rund 1,3 Milliarden Menschen nach China zweitbevölkerungsreichstem Land der Erde.

Danach erklärt sie ihnen, welche Ursprünge Yoga als Lehre der körperlichen und geistlichen Befreiung trägt. Am besten lässt sich Yoga allerdings in der Praxis erklären. So dürfen die Kinder nun Übungen machen. Das Blatt, die Schlange, der Elefant, der Löwe, der Berg und der Baum nennen sich die Haltungen, die die Mädchen und Jungen auf ihrer Matte nachahmen. "Der Baum ist eine Figur, die sehr variabel gestaltet wird", sagt Daniela Finke. "Manche setzen ihren Fuß hoch und andere tiefer an", beschreibt sie die Haltung, bei der ein Bein anwinkelt und in unterschiedlichen Punkten gegen das andere gestellt wird. Hände und Arme sind derweil wie bei einem Gebet über den Kopf gestreckt. "Wir haben die Figuren mit einer Geschichte verbunden", sagt Daniela Finke. Beim Vorlesen heißt es dann, die entsprechenden Figuren vorzuführen.

"Yoga gibt es nicht nur für Erwachsene", sagt Daniela Finke. Auch Kinder können die Haltungen lernen, so die Yoga-Lehrerin, die derzeit ihr offizielles Zertifikat für Kinder erwirbt. An der Heckelberger Grundschule hat Daniela Finke bislang einmal wöchentlich Yoga-Einheiten von eineinhalb Stunden gegeben. Ob sie dieses Angebot im kommenden Schuljahr weiterführen kann, steht noch nicht fest.