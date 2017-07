MÃ¤ngelmeldung per Mausklick ins Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schlaglöcher, verstopfte Regenabläufe, demolierte Papierkörbe, defekte Straßenlampen, wilde Mülldeponien, wucherndes Unkraut - alles, was Bürgern in ihrer Straße, in ihrem Wohnort oder unterwegs auffällt, können sie neuerdings sofort, direkt und unbürokratisch der Stadtverwaltung melden, ohne erst Sprechzeiten abwarten, sich zur richtigen Stelle durchtelefonieren oder Schriftkram bemühen zu müssen. Das Einzige, was sie dafür benötigen, ist das Internet, ein PC zu Hause oder ein Smartphone mit App-Funktion für unterwegs. Für die Verwaltung hat das neue System den Vorteil, schneller auf Probleme aufmerksam zu werden und reagieren zu können, die ihnen selbst nicht sofort auffallen.

Seit einigen Monaten nutzt Angermünde nun das Maerka-Portal, das Brandenburger Kommunen vom Land kostenlos zur Verfügung gestellt wird und als innovative digitale Plattform für mehr Transparenz, Bürgernähe und Mitgestaltung sorgt. Der Vorschlag kam übrigens von einem sachkundigen Bürger, der im Bildungsausschuss dieses System vorstellte. Das nutzen bereits rund 100 Kommunen im Land sehr erfolgreich. In der Uckermark sind das neben Angermünde bisher nur Templin und die Gemeinde Uckerland. Maerka steht dabei doppelsinnnig für Merken und Märker.

Seitdem Angermünde im März diesen Jahres offiziell ans Maerka-Netz angeschlossen wurde, gingen bereits 44 Bürger-Hinweise ein. Allein 20 betreffen den aktuellen Zustand von Straßen und Wegen, andere weisen auf Verunreinigungen im öffentlichen Grün oder auf defekte Straßenlampen hin. Ein Hinweis macht beispielsweise auf den Schandfleck der ehemaligen Konsumverkaufsstelle in der Schwedter Straße am Lidl-Parkplatz aufmerksam, ein weiterer auf eine defekte Treppe im Kaisergarten oder auf Unrat im Mündesee. Allein 26 Hinweise kommen aus den Ortsteilen.

Die Anwendung ist simpel. Auf der Startseite der Angermünder-Stadthomepage prangt gut sichtbar der Button "Maerker", über den man mit einem Klick sofort auf das Mängelmelde-Portal gelangt und sowohl die bereits eingegangenen Hinweise verfolgen kann als auch direkt auf den Button "Hinweis geben" klicken kann. Zwei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung beobachten und pflegen das Portal regelmäßig und leiten die Anfragen an die zuständigen Fachbereiche bzw. andere Behörden weiter. Sie achten auch darauf, dass die Plattform nicht für politische Statements oder unsachliche Kritik missbraucht wird. Der Bürger kann durch ein einfaches Ampelsystem den Bearbeitungsstand seines Hinweises verfolgen und bekommt auch eine kurze Textrückmeldung. Das Portal können auch Gäste nutzen.

www.maerker-brandenburg.de; www.angermuende.de