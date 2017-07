Übt Songtexte mit der Deo-Flasche

artikel-ansicht/dg/0/

Moin Moin, Weekend. Warst du schon mal auf dem Helene-Beach-Festival? Und bist du fit?

Hallo! Ich war noch nie auf dem Helene-Beach-Festival. Ich fühle mich fit - würde aber auch kommen, wenn ich krank wäre.

Wie bereitet man sich als Künstler auf ein Festival vor?

Gar nicht. Alle, die bei uns auf der Bühne stehen, sind so talentiert, dass das nicht notwendig ist. Und jetzt die Wahrheit: Es sieht schwer danach aus, als würde es beim Helene-Beach so ein, zwei Songpremieren geben. Ohne Gewähr. Ich stand also grade noch vor dem Spiegel und rappte neue Songtexte in die Deoflasche meiner Freundin.

Ist das Publikum ein anderes, als bei einem Konzert, wo nur du spielst?

Es ist natürlich ganz anders! Bei meinen Soloshows kommen ja nur Leute, die mich kennen und sogar Geld dafür ausgeben, mich live spielen zu sehen. Beim Helene- Beach rechne ich schon damit, dass neben meinen tausenden Fans auch ein oder zwei Leute da sind, die wegen K.I.Z. oder Savas gekommen sind.

Trittst du lieber auf einem Konzert oder beim Festival auf?

Solokonzerte sind oft intimer. Dafür sind Festivals meist größer und ich mag es draußen zu sein. Ich kann mich nicht entscheiden aber will auch keine langweilige Diplomaten-Antworten geben.

Wird hinter der Bühne Alkohol getrunken? Oder eher Energy-Drinks?

Eigentlich trinke ich vor der Show nicht. Ich will da gut sein und auf alles möglichst schnell reagieren können. Danach ist alles erlaubt.

Bist du früher selbst auf Festivals gegangen?

Klar! Das ist auch die einzige große Schattenseite, die das Touren hat. Man ist im Sommer so viel unterwegs, dass man die freien Wochenenden dann irgendwie lieber nutzt, um seine Leute zuhause zu sehen.

Wann, wo und wie war dein erster Auftritt auf einem Festival?

Boah, das weiß ich nicht mehr. Wir spielen seit ungefähr 10 Jahren Konzerte. Angefangen hat das im Jugendhaus und irgendwann waren es dann die ersten ein, zwei Festivalbühnen.

Auf was dürfen sich die Festival-Besucher bei deinem Auftritt freuen?

Ich habe einen sehr attraktiven DJ. Alleine dafür würde ich mindestens aus Bayern anreisen. Der Rest ist fast genauso atemberaubend, den verrate ich aber noch nicht.