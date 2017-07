Hoffen auf den ersten Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Harald Merkel und Ehefrau Judith Illner-Merkel sind leidenschaftliche Pferdebesitzer und Züchter. Sie wohnen dementsprechend in einem rennsportlich geschichtsträchtigen Haus und sind ehrenamtlich im örtlichen Interesse engagiert.

"Wir hatten ein Haus auf dem Land gesucht", erzählt Harald Merkel, "und uns schließlich 1997 im Hoppegartener Trainerweg für die Nummer 3 entschieden, weil die historische Substanz besser als bei Nummer 1 war." Längst ist die unter Denkmalschutz stehende Villa Alida ein richtiges Schmuckstück geworden. Mit ihr ist die Trainerdynastie der weitverzweigten Rennsportfamilie Schlaefke eng verbunden.

Jockey und Trainer Albert Schlaefke (1878-1955) ließ sich im Jahr 1911 das Haus vom sehr umtriebigen Baumeister Georg Liesegang errichten und nannte es nach seiner Frau Villa Alida. So heißt es noch immer.

Nicht die Familienbande, sondern ein Zufall brachte das Ehepaar Merkel zum Galopprennsport. Trainer Roland Dzubasz wohnte damals im Nachbarhaus Trainerweg Nummer 1. Harald Merkel denkt zurück: "Man traf sich auf der Straße, kam ins Gespräch und wenig später landeten wir im Rennstall, wo Roland Dzubasz sechs junge Pferde von der Auktion in Iffezheim mitgebracht hatte. Ehe wir uns versahen, waren wir stolze Besitzer eines Rennpferdes. Meine Frau hat die Entscheidung zugunsten von Tres Piernas getroffen, die Stute war ihr schnell sympathisch."

Tres Piernas führt im Hauptgestüt Graditz (bei Torgau) das beschauliche Dasein einer Mutterstute. Ihr Erstling Tresoli war im vergangenen Jahr bei sechs Starts fünfmal platziert und "stets im Geld", wie es heißt. "Aber jetzt ist hoffentlich der erste Sieg bald fällig", betont lächelnd Harald Merkel. "Inzwischen befindet sich auch Tresolis zweijährige Schwester Trelune im Rennstall von Roland Dzubasz."

Im "richtigen" Leben arbeitet Harald Merkel im Umweltbundesamt in Dessau und seine Frau als selbstständige Unternehmerin für Logopädie (medizinische Sprachheilkunde). Ein seit langem gepflegtes Hobby von Harald Merkel ist außerdem die Jagd. "Ich bin seit 2008 Jagdpächter der Bollensdorfer Trainierbahn und mit Trainer Uwe Stech befreundet, der damals auch an der Pacht interessiert war und als leidenschaftlicher Jäger einen Begehungsschein besitzt."

Darüber hinaus liegt Harald Merkel ebenso viel am Baumschutz in seiner unmittelbaren Umgebung und er hegt großes Interesse für seinen neuen Heimatort. "Ich habe ehrenamtlich Baumpatenschaften übernommen und diesbezüglich unseren Trainerweg komplettiert." So ganz fremd sind ihm übrigens Pferde schon aus seiner Kindheit nicht, denn er stammt aus Stade, aus einer großbäuerlichen Familie. "Mein Vater hat Hannoveraner gezüchtet, doch das kenne ich nur noch vom Erzählen in der Familie. Der Galopprennsport gehört jetzt zu unserem Alltag und das ist sehr spannend", sagt er.