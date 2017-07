Kreisverwaltung stellt Lehrgangsbeste

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) In der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland haben kürzlich elf junge Leute ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte erfolgreich abgeschlossen. Daphne Freihoff wurde als Lehrgangsbeste aller Verwaltungen in Märkisch-Oderland ausgezeichnet.

Alle Nachwuchskräfte konnten übernommen werden und sind zukünftig in der Kreisverwaltung in unterschiedlichen Bereichen tätig. Die Absolventen hätten von nun an als vollwertige Beschäftigte die Chance, neue Ideen zu verwirklichen und ihre jeweiligen Arbeitsfelder zu bereichern, hieß es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Ein Auszubildender der Richtung Fachkraft für Hygieneüberwachung hatte bereits im Juni seine letzte Prüfung und arbeitet seither im Gesundheitsamt. Im August werden noch zwei duale Studenten ein dreijähriges Studium erfolgreich beenden.

Wie weiter mitgeteilt wurde, werden im September wieder zehn junge Menschen ihre Ausbildung in der Kreisverwaltung beginnen. Man lege großen Wert auf die Ausbildung von Nachwuchskräften und biete daher auch für 2018 wieder Ausbildungsplätze der Richtung Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Büromanagement, Vermessungstechniker/in und Fachkraft für Hygieneüberwachung an, wurde angekündigt. Ferner würden attraktive duale Studienplätze als Bachelor of Laws (Verwaltung), Bachelor of Arts (Soziale Dienste) und Bachelor of Engineering (Geoinformatik) ausgeschrieben. Bewerbungen auf diese Stellen werden bereits entgegengenommen.

Argumente für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst seien die Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Arbeitsplatzsicherheit.

Nähere Infos: www.maerkisch-oderland.de