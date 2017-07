Rekordverdächtige Sonnenblumen

artikel-ansicht/dg/0/

Briest (MOZ) Das feuchte Wetter lässt die Pflanzen in den Gärten sprießen. Neben Tomaten, Gurken und Bohnen wachsen auch viele Blumen bestens heran. Reinhard Ekelmann in seine Frau in Briest überragen die Sonnenblumen im heimischen Garten bereits um mehr als das Doppelte.