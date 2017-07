Besuch aus der Millionenstadt Heze

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung der chinesischen 8-Millionen-Einwohner-Stadt Heze besuchten am Montag Frankfurt, um sich über Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten zu informieren. Den Anstoß für den Beginn einer möglichen Kooperation hatten zuvor der Präsident des Frankfurter Hanse-Clubs Stefan Kunigam sowie Zhaohui Meng, Geschäftsführerin eines deutsch-chinesischen Unternehmens mit Sitz in Frankfurt (Oder), gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591752/

Nach einer rund 16-stündiger Anreise wurden die Gäste zunächst von Manfred Kurzer, Leiter des Schießsportzentrums, und Mario Quast, Wirtschaftsreferent der Stadt, begrüßt. Unter Anleitung des Olympiasiegers durfte sich die Delegation im Tontaubenschießen probieren. Anschließend stellte Irina Kania vom Investor Center Ostbrandenburg Gewerbegebiete vor. Außerdem fand ein Gespräch mit Oberbürgermeister Martin Wilke statt. Er freute sich über das Interesse der chinesischen Wirtschaft am Standort Frankfurt und sicherte Unternehmen umfassende Unterstützung zu. Zhaohui Meng bestätigte bei dem Treffen, dass sie sehr gut in Frankfurt aufgenommen worden seien. Für die Stadt Heze in der Provinz Shandong im Osten Chinas sprach Yiwei Liu Kooperationsmöglichkeiten an. Für ihn sind die wirtschaftlichen Kontakte wie etwa Kooperationsmöglichkeiten in der Lebensmittelverarbeitung genauso wichtig wie die Aus- und Weiterbildung, der Kulturaustausch oder der Wissenstransfer zwischen den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. OB Martin Wilke erklärte: "Wir werden die Möglichkeiten von der Logistik bis hin zu konkreten Investitionsvorhaben und Austauschprogrammen ausloten."