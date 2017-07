Debatte um Gärrest-Behälter

artikel-ansicht/dg/0/

Oderaue (MOZ) Der im Gemeindeteil Altwustrow geplante und bereits genehmigte Bau eines Gärrest-Behälters stand am Montagabend zwar nicht auf der Tagesordnung der Gemeindevertreterversammlung von Oderaue. Doch Bürger machten diesen in der Einwohnerfragestunde zum Thema.

Dass die Bürger weiterhin Klärungsbedarf zum Gärrest-Behälter in Altwustrow sehen, hatte sich bis zum Sitzungsbeginn im Gemeindezentrum Neureetz herumgesprochen. Bürgermeister Bodo Schröder schlug deshalb vor, die Einwohnerfragestunde vorzuziehen, dem die Gemeindevertreter dann auch mehrheitlich zustimmten.

Ulf Grieger aus Altwustrow bat mit Verweis auf den Beitrag "Stunk im Bilderbuch-Dorf" in der Freitagausgabe dieser Zeitung um Rücknahme des gemeindlichen Einvernehmens. Er übte zudem Kritik am Informationsfluss aus der Verwaltung des Amtes Barnim-Oderbuch. "Es kann nicht sein, dass wir nur per Zufall über dieses Bauvorhaben erfahren haben", erklärte der Familienvater, der nicht als Einziger im Dorf eine kontinuierliche Geruchsbelastung befürchtet. Hinzu komme, dass bei dem Gärrest-Behälter kein Wall vorgesehen sei. Gerade mit Blick auf die Havarie der Biogasanlage in Petershagen Anfang Juli, als Gärreste mehrere Grundstücke überfluteten, hätten die Sorgen der Anwohner noch zugenommen.

Als störend sehen diese auch die Dimension des 40 Meter breiten und sechs Meter hohen Behälters. "Ich bin 1,65 Meter groß", sagte Ulf Grieger und fügte hinzu: "Der Gärrest-Behälter wird künftig das Erste und Größte sein, wenn Sie in unseren Ort kommen, dahinter das kleine Dorf." Er könne nicht nachvollziehen, wieso die Amtsverwaltung das gemeindliche Einvernehmen erteilt hat.

Verena Münch sprach als Unternehmerin und Betreiberin eines Kleinstheims für benachteiligte Kinder in Altwustrow: "Ich sehe unsere fünf Arbeitsplätze in der Wohngruppe gefährdet und damit unsere Existenz bedroht."

Und Udo Schagen fragte: "Was erfahren eigentlich die Gemeindevertreter?" Bei Bauvorhaben gewisser Größe müssten Informationen darüber auch an die Bürger kommen, erklärte er und äußerte sein Unverständnis darüber, dass er bei all seinen Nachfragen zur künftigen Nutzung der alten Stallanlagen in der Amtsverwaltung nie einen Hinweis auf den geplanten Gärrest-Behälter bekommen habe.

"Das Ganze ist wirklich nicht glücklich gelaufen", sagte Gemeindevertreter Kenneth Anders und verwies darauf, dass oft rechtliche Gründe dagegen sprechen, dass gemeindliche Einvernehmen zu versagen. Dennoch gebe es Gründe und Aspekte, die gegen Vorhaben sprechen und geltend gemacht werden sollten. "Altwustrow ist ein besonderes Dorf", erinnerte Kenneth Anders. "Es steht unter Denkmalschutz." Aus seiner Sicht gebe es in der Gegend auch ausreichend Alternativstandorte.

Helge Suhr, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes des Amtes Barnim-Oderbruch, räumte zwar ein, dass die Beteiligung und Kommunikation in diesem Fall nicht gut gelaufen sei, in der Konsequenz aber keine andere Situation als jetzt entstanden wäre. Mögliche Geruchsbelästigungen oder auch der Denkmalschutz seien Belange, die das Bauordnungsamt des Landkreises Märkisch-Oderland zu prüfen habe. Die Proteste der Anwohner habe er zudem zum Anlass genommen, an den Landrat zu schreiben und insbesondere die Standortfrage noch einmal zu diskutieren. Bisher liege aber keine Antwort vor, so Helge Suhr. Das gelte auch für ein Schreiben des Amtsdirektors Karsten Birkholz an den Landrat.

Angesichts der bereits erteilten Baugenehmigung drängte Gemeindevertreter Michael Rubin zu einer schnellen Reaktion. Die kam dann fast prompt: Das Gremium beauftragte die Amtsverwaltung, das gemeindliche Einvernehmen zurückzunehmen - einstimmig.