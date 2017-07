JÃ¤gerfest in Waldsieversdorf feiert JubilÃ¤um

artikel-ansicht/dg/0/

Waldsieversdorf (MOZ) Das Jägerfest in Waldsieversdorf wird 40! Mit einem Augenzwinkern hin zum Wettergott gehen die Bürger am morgigen Donnerstag in ein Jubiläums-Wochenende, das gleichermaßen von Tradition, Unterhaltung, Wettstreit und gemeinsamem Beisammensein geprägt ist. Gleichzeitig lädt der Jagdverband Märkisch-Oderland alle Waidgenossen ein, den Kreisjägertag 2017 in diesem Rahmen zu begehen. Zum Programm-Ritual gehört als Auftakt am Donnerstag, 19.30 Uhr, die Hubertusmesse hinter der Turnhalle mit den Akteuren Pfarrer, Strausberger Musikschüler und Otfried Schröck und dem Hirsch 2016.