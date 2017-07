Schnelle Lösung zum Grabenbau gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow/Manschnow (MOZ) "Die Kommunen sehen die Landesregierung in der Pflicht einer 100-prozentigen Förderung und werden von diesem Standpunkt auch nicht abrücken." Das erklärte Golzows Bürgermeister Frank Schütz nach der Krisensitzung zum Grabenbau beim Gedo am Montag. "Die Bürgermeister aus Küstriner Vorland, Golzow und der Amtsdirektor des Amtes Golzow sowie Mitarbeiter des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch, Gedo, hatten sich von einer Beratung am Montag in Seelow die Vorstellung eines Lösungsweges erwartet", so Schütz weiter. Den Wunsch des Umweltministeriums nach einer Aufgabenübertragung auf den Gedo sei auch mit Blick in die Historie erstaunlich, da dieses Ministerium es nach dem Binnenhochwasser 2010/11 abgelehnt hatte, genau diese Projekte beim Gedo zu belassen.