Regen sorgt für reiche Ernte

Beeskow (MOZ) In diesen Tagen wird in den Gärten allerorten geerntet, was das Zeug hält. Der Wechsel von Sonne und Niederschlägen führt in diesem Jahr zu besonders guten Ergebnissen.

Eigentlich wäre Silke Kummerow eine Kandidatin für das Guinness Buch der Weltrekorde. Unter der Rubrik "Die größte Pflanzenvielfalt auf nur 200 Quadratmeter Gartenland" würde die Beeskowerin vermutlich nicht schlecht abschneiden. In ihrer Gartenparzelle, die sich in der Kleingartenanlage Spreepromenade I befindet, gedeihen vier Sorten Tomaten, Schlangengurken (ein 45 Zentimeter langes Exemplar hat sie dieser Tage geerntet), Physalis, zwei Sorten Kartoffeln (Adretta, Mecklenburger Delikatess), Porree, Sellerie, Weißkohl, Brokkoli, Rotkohl, japanische Gurken, Stangenbohnen, zwei Sorten Erdbeeren, Zwiebeln (weiße, rote, braune), Himbeeren, Brombeeren. Dazu zahlreiche Kräuterarten, wie Majoran, Schnittlauch, Bohnenkraut, Ananasminze. Auch Blumen gedeihen in Silke Kummerows Garten: Lilien, Studenten, Astern, Rosen, Dahlien, um nur einige zu nennen. Drei Komposter sorgen dafür, dass immer genügend nährstoffreiche Erde zum Düngen und Pflanzen vorhanden ist. Chemische Pflanzenschutzmittel kommen nicht in Frage: "Das ist alles Bio hier", so die 50-Jährige. Gegen Schädlinge setzt sie altbewährte Hausmittel ein: Salz gegen Nacktschnecken und Backpulver gegen Ameisen. Ihre Gartenparzelle hat Silke Kummerow erst vor zwei Jahren eingerichtet. Davor hatte die gelernte Tierpflegerin eine andere Parzelle, die näher am Spreeufer lag und daher feuchter war. Ihr Garten, in dem sie sich, zumindest war Obst, Gemüse und Kräuter anbelangt, vollständig selbst versorgen kann, bedeutet ihr viel: Erholung, Ruhe, Entspannung mit Freunden und Mops Karlheinz. Und natürlich Nahrungsgrundlage.

Familie Füchsel/Gerlach aus Glienicke hat Zucchinis, Tomaten, Gurken, Erdbeeren, Bohnen, Erbsen, Blaubeeren, Felsenbirnen, Kräuter, Äpfel, Kirschen, Walnüsse, Birnen, Himbeeren, Brombeeren, Kürbisse und Kohl auf ihrem 8000 Quadratmeter-Grundstück. Sie sind vor 15 Jahren von Berlin aus hierher gezogen. Die Gartenarbeit haben sie aus der Praxis gelernt gemäß dem Motto learning by doing. Wenn etwas nicht gewachsen ist, dann belesen wir uns eben", so Joachim Gerlach. Als Dünger komme nur Pferdemist zum Einsatz. Die Fülle an Gemüse und Früchte reiche nicht ganz nicht für die Selbstversorgung. Schädlinge werden durch Absammeln bekämpft. Alina (10) ist bei Familie Füchsel für die Zuccini-Ernte zuständig. Die fällt in diesem Jahr besonders üppig aus, weil es so oft geregnet hat und die Pflanzen durch den Pferdemist üppig mit Nährstoffen versorgt sind. Bereits 40 Zuccini wurden innerhalb der Familie verteilt und selbst das hat nicht geholfen. Es sind weitere Früchte übrig.

Einen Garten voll mit Gemüse und Blumen hat auch das Ehepaar Bösel aus Eisenhüttenstadt. Seit neun Jahren haben sie eine Parzelle in der Anlage "Neue Hütte". "Wir bauen zum Beispiel Paprika, Bohnen, Zucchini, Grünen Salat, Pepperoni, Gurken und vieles mehr an", zählt die Rentnerin auf. "Und Erdbeeren", ruft Enkelin Jolina Fabienne aus dem Hintergrund. Die Fünfjährige ist derzeit bei den Großeltern zu Gast und hilft gerne im Garten mit. "Das macht Spaß. Es gibt viele leckere Sachen hier und auch schöne Blumen!"