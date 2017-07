Regio-Bahn 24 durch Busse ersetzt

artikel-ansicht/dg/0/

In Richtung Eberswalde verkehren die Züge ab Bernau fünf Minuten später. Als Ersatz wird zwischen Bernau und Berlin-Lichtenberg nach Informationen der Deutschen Bahn der Umstieg auf den ebenfalls von Bauarbeiten beeinträchtigten RE 3 empfohlen. Auf Pendler kommen mit der Sperrung der Brücke ab 7. August noch härtere Zeiten zu. Die verkehrliche Anordnung von der unteren Verkehrsbehörde beim Landkreis Barnim steht aber immer noch aus.

Von Bernau in Richtung Berlin-Gesundbrunnen geht es aktuell nur mit der S-Bahn. In Gesundbrunnen wiederum greift derzeit das Programm "Zukunft Bahn". In diesem Monat noch erneuert die DB Station&Service AG die Treppenabgänge vom Vorplatz zu den Bahnsteigen. Der neue Farbanstrich soll nach eigenem Bekunden der Bahn für ein freundliches und helleres Erscheinungsbild sorgen. Dafür werden während der Arbeiten Treppenabgänge gesperrt. Die Wegeleitung ist Schildern zu entnehmen, was vor allem Neulingen im täglichen Bahngeschäft Staunen abringt.

Als Ersatz für den RB 24 in Richtung Hohenschönhausen dient ebenso die S-Bahn zwischen Berlin-Hohenschönhausen und Berlin-Lichtenberg. Die nun eingesetzten Busse halten in der Nähe der Bahnhöfe. Von 5.37 Uhr bis 21.37 Uhr starten vom Bahnhofsvorplatz Bernau die Busse als Ersatz Richtung Berlin-Lichtenberg. Am Bahnhof Wartenberger Straße gibt es einen Zwischenstopp. Ab Lichtenberg geht es von 4.37 Uhr stündlich nach Bernau bis 21.37 Uhr.

