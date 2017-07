US-Chirurg hilft schwerkranken Kindern

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Als Theo vor sieben Jahren zur Welt gekommen ist, sind die Eltern verzweifelt. Durch eine angeborene Fehlbildung hat das Kind ein entstelltes Aussehen. Nur wenige Spezialisten weltweit sind in der Lage, in solch extremen Fällen zu helfen. Zu ihnen gehört Bruce Bauer aus Chicago, der nun in Eberswalde operiert hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591758/

Eigentlich hatten die Ärzte den Verdacht auf ein Lymphangiom - eine Gefäßwucherung, die durch Operation entfernt werden kann. Das Zentrum für Vasculäre Malformationen (ZVM) im Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus ist darauf und auf die Behandlung ähnlicher, zum Teil sehr seltener Erkrankungen spezialisiert. Die Patienten, meist im frühen Kindes- und im Jugendalter, kommen aus der ganzen Welt. Nur wenige Zentren und wenige Ärzte verfügen über eine entsprechende Expertise.

Nach Theos Geburt stellt sich die Fehlbildung als ein Riesennaevus heraus, ein großflächiges dunkelbraunes Muttermal, das sich fast komplett über Gesicht und Kopf ausbreitet. Abgesehen vom auffälligen Erscheinungsbild des Kindes besteht auch die Gefahr der Entartung, aus dem Naevus kann Hautkrebs werden.

Das kranke Hautareal lässt sich allerdings nur schrittweise entfernen und durch gesunde Haut ersetzen. Ein Prozess, der viel Zeit und mehrfache Operationen benötigt und das Können von Spitzenärzten herausfordert - Ärzten wie Bruce Bauer, der über seltene Fachkenntnis verfügt und innovative Methoden entwickelt und einsetzt.

"Er ist der weltweit erfahrenste Spezialist in der operativen Behandlung von Riesenmuttermalen", sagt Dr. Lutz Meyer, Leiter des Eberswalder ZVM. "Dabei bedient er sich spezieller Techniken und wendet zum Beispiel Hautexpander an, mit der gesunde Hautareale beim Patienten gedehnt werden, um mit dem so gewonnenen Gewebe die entfernten Anteile des Muttermals abzudecken." Professor Bruce Bauer hat in seiner Karriere schon mehr als 5000 Hautexpander implantiert und ist gleichzeitig Herausgeber von Standardwerken der Ästhetischen Chirurgie im Kindesalter.

Außer ihm kommen regelmäßig weitere namhafte Chirurgen aus den USA, Südkorea und anderen Ländern ins Forßmann-Krankenhaus, um dort gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen die komplizierten Eingriffe durchzuführen. Schwerpunkte bilden dabei operativ-chirurgische Behandlungen aus dem Formenkreis der Vasculären Malformationen - angeborene Fehlbildungen des Gefäßsystems. Doch warum hat ausgerechnet Eberswalde diese besondere Spezialisierung zu bieten?

Hier kommen mehrere Faktoren zusammen. In erster Linie sind es die Ärzte, die über entsprechende Kompetenzen verfügen. Dr. Lutz Meyer blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Chirurgie dieser Fachrichtung zurück. Ihm zur Seite steht der Chefarzt der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie, Dr. Jörg Seemann, ein weithin bekannter interventioneller Radiologe und Neuroradiologe mit besonderen Schwerpunkten in der Gefäßmedizin. Auch andere Chef- und Fachärzte, wie der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Dieter Hüseman, und der HNO-Klinik, Dr. Jürgen Kanzok, bringen ihr Können mit ein. "Das ist eine besondere Konstellation, die man nicht überall finden kann", sagt Meyer. "Inzwischen ist unser Zentrum international bekannt und gefragt."

Im August, im November und im Dezember 2017 sind weitere Operationen geplant, zu denen Ärzte und Patienten aus verschiedenen Ländern nach Eberswalde kommen. Der organisatorische Aufwand ist enorm. Angelika Hoffmann, die sogenannte Case-Managerin, widmet sich dieser Aufgabe. Rund 4000 Patienten führt sie mittlerweile in ihrer Kartei.

Viele Familien mit betroffenen Kindern begleitet sie über Jahre, erlebt schwere Schicksale mit und sieht zugleich glückliche Entwicklungen. "Menschen in der ganzen Welt verbindet der Wunsch, gesund zu sein", sagt sie. "Überall lieben Eltern ihre Kinder und leisten oft Unglaubliches, um ihnen eine solche Behandlung zu ermöglichen."

Theos OP ist gut verlaufen. Außer ihm, der aus Polen kommt, wurde ein dreijähriges Mädchen aus Rumänien operiert. Bruce Bauer ist mit den Ergebnissen zufrieden, auch wenn weitere Schritte nötig sein werden. Wenn er den OP-Kittel ablegt, wirkt er wenig auffällig, eher zurückhaltend und bescheiden. Eigenschaften, die man zuweilen bei Menschen findet, die nicht viel Worte um sich machen, obwohl sie Außergewöhnliches leisten.