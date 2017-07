Berufung nach Angriff auf fünf Syrer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) wird ab dem 7. August eine Jagd und ein Angriff auf fünf syrische Flüchtlinge im März 2015 noch einmal neu aufgerollt. Sieben Beteiligte waren dafür im Juni 2016 größtenteils zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Darunter auch ein 26-Jähriger. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Volksverhetzung in Tateinheit mit der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten hatte er eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung erhalten, wogegen sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft nun Berufung eingelegt haben. Der Verfolgung vorausgegangen war eine Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in Frankfurt. Dort soll der Angeklagte mehrfach ausländerfeindliche Parolen sowie "Sieg Heil" gerufen haben. Vor der Bar stehend habe er die Syrer aufgefordert, herauszukommen und dabei unter anderem geäußert: "Wir hauen den Kanaken auf die Fresse." Im Folgenden wurden die Flüchtlinge von den Angreifern durch die halbe Stadt verfolgt und nicht unerheblich verletzt. Der Angeklagte blieb in der Bar zurück.