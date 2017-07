Grundschule Ziltendorf erhält neue Zufahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Die Grundschule "Ziltendorfer Niederung" erhält eine neue Zufahrt. Das beschlossen die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Montagabend. "Ich freue mich sehr über die Entscheidung. Sie ist wichtig für die Sicherheit der Schulkinder", erklärte Bürgermeister Danny Langhagel. Er hofft, dass sich die neue Zufahrt bewährt. "Es wird zunächst nur eine Testphase mit Recycling-Schotter gebaut, um zu sehen, wie der Verkehr dann läuft. Sollte sich die Variante bewähren, wollen wir die Straße so fest installieren", sagte Langhagel.

Engpass: Die Zufahrt der Ziltendorfer Grundschule soll in den kommenden Wochen verändert werden. © MOZ/Hubertus Rößler

Geplant ist die Zufahrt zum Schulgelände als Kreisverkehr. Diese soll den Klosterweg entlasten und die Unfallgefahr verringern. Die momentanen Gegebenheiten würden während der Stoßzeiten im Schulbetrieb morgens und nachmittags eine nicht unerhebliche Gefahr für die Schüler darstellen. Mit einer veränderten Zufahrt soll nun das Verkehrsaufkommen während der An- und Abfahrtzeiten entlastet werden. Der Bereich wird etwa sechs Meter breit sein und soll eine Haltemöglichkeit für Fahrzeuge an der rechten Seite bieten. Der Ringverkehr wird als Einbahnstraße geführt und ausgeschildert. Der Kleidercontainer, der derzeit auf der rechten Seite der alten Zufahrt aufgestellt ist, erhält einen noch zu bestimmenden neuen Standort außerhalb des Schulgeländes. Sollte sich die Testphase als erfolgreich erweisen, werden die benötigten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2018 eingestellt.

Die Kosten für die Einrichtung der Testphase belaufen sich auf 5000 Euro. "Ich bin optimistisch und hoffe, dass wir noch vor dem Beginn des neuen Schuljahres Anfang September mit der Errichtung der Zufahrt fertig sind", sagte der Bürgermeister.

Beschlossen wurde von den Gemeindevertretern auch die Durchführung der Anschlussarbeiten des Jugendclubs an die zentrale Wasserver- und entsorgungsanlage sowie erforderliche Arbeiten im Sanitärbereich zur Erfüllung von Auflagen für die Erweiterung der Hortkapazität im Jugendclubgebäude. "Auch über diese Entscheidung freue ich mich sehr, da somit die Räumlichkeiten für den Hortbetrieb genutzt werden können", erklärte Langhagel.

Die Gemeinde war in einem Schreiben vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) aufgefordert worden, den vorhandenen Grubenanschluss des Gebäudes für das Schmutzwasser zu kappen und das Schmutzwasser an den öffentlichen Kanal anzuschließen. Nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten soll der Schmutzwasserkanal in das Grundleitungssystem der Schule eingebunden werden und zugleich die Trinkwasserleitung, die derzeit nicht frostfrei verlegt ist, erneuert werden. Die Gesamtkosten betragen rund 50 000 Euro.