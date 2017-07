Landesbetrieb sperrt B 246 ab 31. Juli

artikel-ansicht/dg/0/

In Dammendorf soll währenddessen die Straße über 300 Meter komplett erneuert werden; in Grunow ist den Angaben zufolge die Sanierung der Entwässerungsrinne geplant. Zudem will der Landesbetrieb auf 4,7 Kilometern zwischen beiden Orten die Deckschicht der Trasse erneuern.

Dammendorf soll für Anlieger während der gesamten Bauzeiten von Eisenhüttenstadt oder Grunow aus erreichbar bleiben. Innerhalb des Ortes wird es extra Umfahrungen geben. Für den Durchgangsverkehr werden Umleitungen ausgeschildert. Für den Verkehr aus Richtung Beeskow führt die Umleitung ab Grunow in Richtung Eisenhüttenstadt über Weichensdorf, Groß Muckrow, Treppeln, Möbiskruge und Diehlo. Der Verkehr aus Richtung Eisenhüttenstadt wird ab Fünfeichen über Groß Muckrow, Weichensdorf und Grunow in Richtung Beeskow umgeleitet.