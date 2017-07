Aufreizende Debatte geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die anhaltende Debatte über das Verbot für das Modehaus Kräft & Kräft, auf zwei Fahrzeugen der Barnimer Busgesellschaft (BBG) zu werben, hat jetzt Frank Wruck, den Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens, und Oliver Köhler, den Sprecher der Kreisverwaltung Barnim, auf den Plan gerufen. Beide sehen sich, beziehungsweise die Institutionen, die sie vertreten, zu Unrecht an den Pranger gestellt und vor allem in den sozialen Netzwerken der Lächerlichkeit preisgegeben. Und beide widersprechen dem Eindruck, die Barnimer Busgesellschaft würde aus Prüderie auf Einnahmen verzichten. "Die in Rede stehenden Reklameflächen sind längst an andere Anbieter vergeben", betont Frank Wruck. Es entspreche also nicht den Tatsachen, dass sich die BBG Werbeeinnahmen entgehen lasse. Doch auch wenn es anders gewesen wäre, hätte er dies hingenommen. "Ich muss nicht für Geld etwas tun, das ich moralisch nicht vertreten kann", hebt der Geschäftsführer hervor. Es sei eben nicht nur um Models in Bademode, sondern auch in Dessous gegangen, die auf den Bussen extrem vergrößert abgebildet worden wären. Er habe in erster Linie an die Sicherheit im Straßenverkehr zu denken, die durch aufreizende Anblicke nicht gefährdet werden dürfe.