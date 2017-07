Knapper Sieg im ersten Test

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591768/

Die fast komplette Umstellung der zweiten Männer des FSV Union mit den Neuzugängen Enrico Schübler, El Paflo Idriss (beide Pneumant Fürstenwalde), Philipp Noack (Blau-Weiß Briesen) und Enrico Below (Victoria Seelow) und den aufgerückten A-Junioren wie Tim Lehmann, Pawel Flemming und Erik Steinmetz merkte man die anfängliche Nervosität und leichte Unsicherheiten an. So konnte Rückkehrer Sebastian Wälisch (von Briesen) für Trebus den ersten Schuss aufs Tor bringen (3.). Die Unioner kamen immer besser in die Partie und markierten durch Mohammad Bayat den Führungstreffer. Romeo Bezill brachte eine Flanke in den Strafraum, der abgewehrte Ball landete direkt vor die Füße von Bayat (7.).

Nur drei Minuten später glich Trebus durch Sebastian Wälisch per Elfmeter aus. Alilou Fadiga Savadogo hatte ihn zuvor im Strafraum gefoult. Union-Torwart Sebastian Drömert musste dann zweimal wachsam sein. Eine verunglückte Flanke von Tony Thieme landete auf der Latte (12.) und nach einem Steilpass von Sharam Naseri war Drömert vor Mohammad Hosseini am Ball (23.).

Dann war der FSV wieder am Zug und ging erneut in Führung. Noack zog den Ball vor dem Strafraum aufs Tor und traf perfekt (25.). Weitere Chancen eröffneten sich: Joao Marcos Dangler Cortez schlenzte vorbei (27.) und Pawel Flemming köpfte knapp daneben (33.). Doch nur eine Minute später machte er es besser, als er einen Querpass von Tim Lehmann ins leere Tor unterbrachte (34.). Kurz vor der Pause scheiterte Erik Steinmetz per Kopf aus Nahdistanz und auch Lehmann kam in aussichtsreicher Position nicht am Torwart vorbei.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Unioner weiter bessere. Kaum angepfiffen, hatte Idriss die beste Chance, doch aus zwei Metern vor dem freien Tor schoss er noch drüber (46.). Flemming (50.), Below (62., 66.), Bayat (63.) waren bemüht, die nächsten Treffer zu erzielen. Der Trebuser Naseri tauchte zweimal vor Drömert auf, konnte aber nichts aus den Chancen machen (50., 53.).

Below machte es besser und netzte frei vor dem Tor zum 4:1 ein (73.). Danach schien etwas die Luft raus zu sein beim FSV Union II, denn Trebus machte es bis zum Schluss nochmal spannend. Erst markierte Naseri aus rund 25Metern das 4:2 (74.), dann war es Sebastian Wälisch, der aus ähnlicher Position den Anschlusstreffer schoss (87.). Doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

"Wir haben natürlich ein bisschen probiert, die letzten zwei bis drei Monate haben die Jungs wenig gemacht, das hat man in den Schlussminuten gemerkt", sagt Union-II-Coach Christian Mlynarczyk. "Das Ergebnis ist aber zweitrangig. Die Jungs sind super drauf, wir haben viel trainiert, es war teilweise auch sehr anstrengend, doch alle haben gut mitgezogen". Die erste Woche als Trainer habe ihm riesigen Spaß gemacht. "Ich habe mir vorher schon viele Gedanken und Arbeit gemacht und denke, dass ich ein super Team zusammengestellt habe. Wir müssen jetzt Schritt für Schritt weiter arbeiten."

Der Trebuser Trainer Wolfgang Schäfer sagt: "Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die verbesserungswürdig sind. Doch das war jetzt der Anfang, jetzt gilt es, die nächsten Wochen intensiv zu trainieren und die Aufgabe Kreisliga zu bewerkstelligen."

FSV Union Fürstenwalde II: Drömert - Lehmann, Hummelt, Steinmetz, Bezill - Schübler, Noack - Dangler Cortez, Bayat, Savadogo - Flemming

Kickers Trebus: Schöniger (75. Heino Thieme) - Sandro Wälisch, Muse (5. Tony Thieme), Ronny Wälisch, Crispin - Akhlari (19. Ali Adam), Naseri, Sebastian Wälisch, Abdi, Hassan (46. Mohamed Jama Adam) - Hosseini