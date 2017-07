Kaiserbahnhof wird hinter Planen saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Nicht mehr viel übrig ist zurzeit vom alten Kaiserbahnhof in Hoppegarten. Alte Fachwerkteile müssen ausgetauscht werden, neue Balken werden eingezogen. Das Fachwerk wird sachgerecht wieder ausgemauert, damit von der einstigen Pracht des denkmalgeschützten Bauwerkes bald alles wieder zu sehen ist. Die Gemeindevertreter haben auf ihrer Sitzung vor der Sommerpause die Mittel für die nächsten Auftragsvergaben freigemacht, so dass es nahtlos weitergehen kann. Dort hatte Bürgermeister Karsten Knobbe auch den November 2018 als Termin genannt, wenn alles fertig sein wird. Nun gaben die Gemeindevertreter grünes Licht für Arbeiten an Heizung, Sanitär und Lüftung in Höhe von 199 000 Euro sowie 150 000 Euro für Elektroarbeiten. Dabei handelt es sich um eine grundsätzliche Gebäudeausstattung, die für eine spätere Nutzung noch angepasst werden kann. "In erster Linie wollen wir so viel wie möglich erhalten. Doch es muss den strengen Sicherheitsrichtlinien entsprechen", erklärte Angela Hertel, zuständige Mitarbeiterin der Bauverwaltung.