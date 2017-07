Unterwegs mit dem grünen Daumen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Sie sind diejenigen, die in der Stadt für Sauberkeit sorgen. Sie halten die Parkanlagen, die Straßen und andere Bereiche in Ordnung. Aufgrund des Wetters haben die Grünanlagenpfleger derzeit nicht wenig zu tun.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591770/

So hatte sich Lutz Oberhack seinen Arbeitstag am Dienstag nicht vorgestellt. Obwohl, der Wetterbericht hatte es schon absehbar gemacht, dass an diesem Tag kein großer Einsatz möglich wird. Deshalb hatte Lutz Oberhack am Vortag schon auf dem Plan vermerkt, dass es Abweichungen geben könnte.

Nun war es so gekommen: Dauerregen. "Kein geeignetes Wetter, um Rasen zu mähen oder Hecken zu schneiden", sagt Lutz Oberhack, Vorarbeiter der Firma Stadtreinigung und Grünanlagenpflege Preuß. "Jeder Hobbygärtner weiß, dass sich Rasen bei so einem Regen nicht mähen lässt", erklärt er. "Wir müssen warten, bis es einigermaßen trocken ist, um weiterzumachen."

Dabei sprießt es bei den milden Temperaturen und der feuchten Luft gerade aus allen Ecken und Kanten. Das wissen die Grünanlagenpfleger nur allzu gut. Bei der Wuchsgeschwindigkeit richtig hinterherzukommen, ist schwer. "Aber wir geben uns alle Mühe", sagt Lutz Oberhack.

Auf der vortäglichen Planung sei zu sehen, welche Bereiche am kommenden Tag angefahren werden, erklärt der 55-Jährige. So wissen die Mitarbeiter auch, wenn sie irgendwo weit draußen sind, dass sie ein extra großes Stullenpaket einpacken müssen.

Der Arbeitstag beginnt bereits in der Früh. Ab 6 Uhr morgens sind die Grünanlagenpfleger in Wriezen, Bad Freienwalde und anderen Gemeinden im Oderland unterwegs. "Wir haben zum Beispiel vor der 750-Jahr-Feier in Beiersdorf die Straßen geputzt", erinnert sich Lutz Oberhack.

Auch die Wriezener Wilhelmstraße wird von ihnen fast täglich gesäubert. "Wir leeren die Papierkörbe und sammeln Müll auf", sagt Lutz Oberhack. Ohne die Straßenreinigung würde die "schöne Promenade", wie er die Ladenmeile nennt, einen ganz anderen Eindruck machen. "Es ist viel, was wir dort täglich wegräumen", so der Vorarbeiter.

Insbesondere am Freitag nach dem Markt sind mehr Abfälle zu finden. "Das liegt allerdings weniger an den Händlern. Es kommen einfach mehr Leute, die Zigaretten oder Dosen liegen lassen", sagt Lutz Oberhack.

Für die Arbeiten steht den Mitarbeitern der Firma seit Kurzem auch neue Technik zur Verfügung: ein Rasenmäher im Wert von rund 40 000 Euro. Dieser kann größere Flächen bearbeiten. Einstellbar ist zudem, ob das abgetragene Gras aufgenommen und dann auf dem Hof der Firma kompostiert wird oder, ob es geschlegelt wird, das heißt, dass das abgetragene Gras in kleinen gebündelten Portionen auf dem Boden liegen bleibt. "Wenn es beispielsweise sehr heiß und trocken ist, helfen die gemulchten Grasbündel, den Boden vor dem Austrocknen zu bewahren", sagt Lutz Oberhack.

Aufträge erhält das Unternehmen unter anderem von der Stadt Wriezen. Dort sind sechs Mitarbeiter beim Bauhof beschäftigt, die nicht alle städtischen Grünanlagen bewältigen können. Die Firma Preuß beschäftigt derzeit 21 Mitarbeiter. Nachdem der ehemalige Inhaber Karsten Preuß im Mai dieses Jahres verstorben war, vertritt ihn nun sein Sohn Mathias Schubert. "Unser Mitarbeiterstamm ist ansonsten beständig", sagt Lutz Oberhack. Stetige Wechsel oder offene Stellen gebe es nicht. Und wenn der Dauerregen aufgehört hat, dann werden die Grünanlagenpfleger draußen auch wieder im Einsatz zu sehen sein.