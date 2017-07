artikel-ansicht/dg/0/

Goma (dpa) Die Vereinten Nationen (UN) haben in der Demokratischen Republik Kongo in den ersten sieben Monaten des Jahres mehr als 2800 Menschenrechtsverletzungen gezählt. Wie die UN am Dienstag (Ortszeit) mitteilten, sind die meisten Gewalttaten in der kongolesischen Krisenregion Kasai verübt worden. 491 Menschen, darunter 140 Kinder seien getötet worden. Insgesamt sollen in der Region fast 50 Massengräber entdeckt worden sein. 170 Menschen sind nach Angaben der UN wegen ihrer politischen Aktivitäten inhaftiert.