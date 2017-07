Land stärkt Wachstumskerne

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Landesregierung will die 15 regionalen Wachstumskerne in Brandenburg weiter stärken. "Sie entwickeln und vermarkten sich immer erfolgreicher als attraktive Innovations- und Investitionsstandorte mit klarem Profil", erklärte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Dienstag in Potsdam. Als Beispiel für die gute Entwicklung führte das Ministerium unter anderem an, dass derzeit neue Ansiedlungsflächen für Life-Science-Firmen in Potsdam und rund um das Innovationsforum Hennigsdorf (Oberhavel) vorbereitet werden. Und das Areal des Funkerbergs in Königs Wusterhausen in der Nähe der Technischen Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) werde für technologieorientierte Ansiedlungen erschlossen.