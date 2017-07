Café-Dondé-Areal wieder zu haben

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bevor die attraktiv gelegene, aber doch etwas schwierige "Braut" neue Bewerber anlocken soll, wird sie hübsch gemacht: Die Stadt Fürstenwalde will einen neuen Versuch starten, das Grundstück, auf dem einst das Café Dondé stand, zu verkaufen und bebauen zu lassen. In dieser Woche haben Mitarbeiter der Firma TSZ begonnen, das Areal von Wildwuchs und Müll zu befreien.

Die Mitglieder des Hauptausschusses sprachen sich jüngst dafür aus, das Grundstück an der Eisenbahnstraße 20 öffentlich auszuschreiben und zum Höchstgebot zu veräußern. 852 Quadratmeter ist die Fläche an der Einmündung Gartenstraße groß. Der Bodenrichtwert liege nach wie vor bei 130 Euro je Quadratmeter, heißt es in der Beschlussvorlage. Daraus ergibt sich eine Summe von 110 760 Euro, zuzüglich Nebenkosten von rund 1000 Euro als Mindestgebot. Der neue Investor soll wieder verpflichtet werden, das Areal gegenüber dem Grasnick-Brunnen binnen drei Jahren mit einem Wohn- und Geschäftshaus zu bebauen. Dafür gibt es gewisse Auflagen. Da das benachbarte Schulgebäude unter Denkmalschutz steht, sei etwa der Umgebungsschutz zu beachten. Dazu gehört: Die geschlossene Bauweise in der Eisenbahnstraße, viergeschossige Bebauung, Sattel- oder Mansarddach, Erdgeschoss mit entsprechender Höhe für die Nutzung für Gastronomie/Einzelhandel/Dienstleistungen sowie Ausbildung einer umlaufenden Traufe nach dem dritten Vollgeschoss.

Die Stadt hatte das Grundstück bereits 2010 mit einer Bauverpflichtung an die Hausverwaltung von Norbert Schmidt verkauft. Weil die Verpflichtung nicht erfüllt worden sei, erklärte Fürstenwalde 2013 den Rücktritt vom Kaufvertrag. Schmidt forderte daraufhin Ersatz für seine Planungskosten. Die gerichtliche Auseinandersetzung dazu endete im März 2017 zugunsten der Stadt.