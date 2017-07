Neues Löschfahrzeug für Sommerfeld

artikel-ansicht/dg/0/

22 Jahre alt ist das Modell, seit 13 Jahren ist es in Sommerfeld im Einsatz. "Zuvor war es ein Baustellenfahrzeug eines Malerbetriebs", so Ortswehrführer Johannes Homuth. Es wurde in Eigenregie der Kameraden generalüberholen. Weil der T4 durch den TÜV gefallen ist, wird er ausgesondert. "Die Mängel waren relativ groß, wären aber reparabel gewesen", so Homuth. Bremsanlage und Motor defekt, Schweller durchgerostet. Die Stadt hätte die Kosten getragen, der Werkstatttermin war ausgemacht. "Allerdings muss man klar sagen", so Homuth, "dass kein Privatmann diese Reparatur nochmal in sein eigenes Fahrzeug investiert hätte." Auf das neue, sechs Jahre alte Fahrzeug ist ein Kamerad im Internet gestoßen. Es ist ein Vorführmodell eines österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers. Wie Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) informiert, hat das KLF eine Laufleistung von 11 000 Kilometern. "Es war nie im Einsatz", so Busse. Ein Vorvertrag wurde unterzeichnet. Preis: 85 000 Euro. Im Gefahrenabwehrbedarfsplan war zwar für 2019 eh ein Fahrzeug für 120 000 Euro eingeplant. "Doch wir sind jetzt im Zugzwang", so Busse. Die Stadt trägt die Kosten nicht allein. Der Förderverein konnte mit den Kameraden mehr als 45 000 Euro an Spenden von Firmen und Privatpersonen gesammelt. "Alles war dabei, von 50 Euro bis in den vierstelligen Bereich", so Holger Reinitz.

Der Ortswehrführer ist vom KLF überzeugt, es sei ein "absoluter Allrounder, für Kleinbrände und technische Hilfeleistungen im normalen Umfang bestens gerüstet." Die Hochdrucklöschanlage, ein akkubetriebenes Rettungsgerät und der ausfahrbare Lichtmast ließen sich mit vier Personen gut bedienen. "Gerade im Hinblick auf die Tageseinsatzbereitschaft ein nicht zu schlagender Vorteil."

Kleine Hürde: Die Stadtverordneten müssen in ihrer nächsten Sitzung Mitte August noch ihre Zustimmung geben.