Torreicher Testspiel-Auftakt

Müllrose (MOZ) Am heutigen Mittwoch testet Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV ab 18.30 Uhr beim Kreisoberligisten 1. FC Frankfurt II. Am Freitag vergleicht er sich beim Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II.

Seinen ersten Test hatte der Müllroser SV bei Turbine Finkenheerd bestritten. Das Kreisliga-Team um Spielertrainer Ronny Kieschke unterlag mit 1:11 (0:4). MSV-Rückkehrer Oliver Seifert lieferte in der Abwehr ein sehr gutes Spiel ab. Müllrose war von Beginn an spielbestimmend. Max Herrmann erzielte per Foulelfmeter das erste Tor (11.). Der Schlaubetaler-Sturmlauf ging unerbittlich weiter. 4:0 hieß es zur Pause.

Nur drei Minuten dauerte es in der 2. Halbzeit bis zum nächsten MSV-Treffer. Krüger schob nach Fehlpass von Torwart Tom Matzk den Ball ins freie Tor ein. Nach dem 5:0 schaltete Müllrose einen Gang runter. Es ergaben sich Entlastungsangriffe für die Gastgeber. Dennoch erhöhte der MSV bis zur 78. Spielminute auf 9:0. Per Freistoß durch Florian Gahr gelang den Gastgebern der Ehrentreffer. Nach dem Gegentreffer erhöhte der MSV durch Paul Herrmann (85.) und Martin Heitbreder (87.) auf 11:1.

MSV: Ammer - Berg (46. Kampioni), Sagert, Krüger, Kirchhoff (61. Heitbreder), Sellin (46. Zinke), Koch, Beckmann, Max Herrmann, Paul Herrmann, Gräber

Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Max Herrmann (11., 16., 40.), 0:3, 0:6, 0:8, 0:9, 1:10 Paul Herrmann ((34., 68., 75., 78., 85.), 0:5 Christopher Krüger (48.), 0:7 Adolf Kampioni (73.), 1:9 Florian Gar (80.), 1:11 Martin Heitbreder (87.)