Storkower tanken Kraft und Ausdauer im Vogtland

Storkow/Lengenfeld (MOZ) Mit zwei torreichen Spielen und zwei Niederlagen sind die Fußballer des Storkower SC vom Trainingslager aus dem Vogtland zurückgekehrt. Der Landesliga-Absteiger bereitete sich drei Tage in Lengenfeld auf die neue Saison in der Landesklasse Ost vor.

Eigentlich wollten die Storchenstädter zum Abschluss ihrer ersten Trainingswoche drei Testspiele bestreiten. Doch die bei Kreisklassen-Vertreter VSG Weißensand vorgesehene Partie musste abgesagt werden, da der Gastgeber keine Mannschaft zusammenbekam.

So hieß es am ersten Tag für die Storkower Fußballer: raus aus dem Auto, rein ins Hotel "Lengenfelder Hof", rauf aufs Spielfeld. Gastgeber war die SG Rotschau aus der Vogtlandliga (Kreisoberliga), die am Ende mit 4:0 (1:0) gewann. "In der ersten Halbzeit war es ein gutes ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause haben wir durchgewechselt und etwas ausprobiert. Durch die junge, noch unerfahrene Dreierkette ergab sich für die Gastgeber viel Raum, den sie dann zu weiteren Toren nutzten", erklärt SSC-Trainer Jochen Meyer, der zugleich eine mangelnde Chanceverwertung seines Teams monierte. Im Anschluss wurde dann noch gemeinsam mit den Rotschauern gegrillt.

Am Anfang des zweiten Tages ging es für die Storkower bereits vor dem Frühstück los. Sie absolvierten ab 7 Uhr eine Laufeinheit durch die Stadt und dann in den Bergen auf und ab über rund fünf Kilometer. Und nach dem vom Storkower Ex-Trainer Andreas Lübbehusen geleiteten Vormittagstraining waren die Spieler platt und freuten sich auf die Mittagspause. Danach ging es zur Göltzschtalbrücke, der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Der kleinen Wanderung dorthin schlossen sich die nächste Lübbehusen-Einheit und ein Grillabend an.

Und am Abschlusstag klingelte der Wecker bereits um 6.45Uhr zur Wanderung vor dem Frühstück. Dem folgte um 10.30Uhr das abschließende Testspiel beim 1. FC Rodewisch, der ebenfalls in der Vogtlandliga angesiedelt ist. Derr Gastgeber setzte sich knapp mit 5:4 (2:2) gegen den SSC durch. "Da haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert, aber leider nicht gewonnen. Das Training vom Vortag hat in taktischen und läuferischen Belangen dabei schon gefruchtet", sagt Jochen Meyer. Die Tore für die Storkower schossen Maximilian Fiedler, Martin Grossmann, Koray Buley und Patrick Sergel.

Insgesamt zeigte sich der SSC-Coach mit dem Trainingslager sehr zufrieden. "Die Mannschaft hat prima gearbeitet. Die jungen Spieler haben viel dazu gelernt. Es war eine prima Team-bildende Maßnahme. Wir bedanken uns bei den Storkower Firmen, die uns mit Fahrzeugen beziehungsweise finanziellen Mitteln unterstützen und damit dieses wertvolle Trainingslager überhaupt erst ermöglichten. Und Dank auch den Gastgebern im Vogtland", sagt Meyer. Nach dem freien Montag trainieren die Storkower seit Dienstag wieder auf dem Sportplatz in Alt Stahnsdorf.

Storkower SC: Schlausch, Fey - Licht, Burdach, Patrick Sergel, Buley, Grossmann, Haupt, Wieczorek, Felix Frind, Maximilian Fiedler, Wach, Bracki, Kussicke, Krohm, Krüger Bachmann, Thurian