Drängen auf Ausbau des Feldwegs

Neu Zittau (MOZ) Christiane Jurscha war kaum zu bremsen. Die Anwohnerin des Feldwegs in Neu Zittau drängte in der Fragestunde des jüngsten Gemeinderates auf Abhilfe in ihrer Anwohnerstraße. Die soll schon seit einiger Zeit ausgebaut werden, aber es gibt Schwierigkeiten mit der Zustimmung einzelner Grundstückseigentümer. Weil Christiane Jurscha das weiß, drängte sie energisch auf vorläufige Abhilfe, und zwar in Form von Abschreddern, wie sie es formulierte, also einem Einebnen der Sandberge, zwischen denen sich Pfützen bilden.