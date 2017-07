Von Jugendflamme II bis Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Bollmannsruh (MZV) Neun Jugendfeuerwehren der Havelstadt waren zu Gast im Kinder- und Erholungszentrum "KIEZ Bollmannsruh". Das jährliche Zeltlager für den Nachwuchs aus Brandenburg, Wust, Kirchmöser, Mahlenzien, Gollwitz, Schmerzke, Göttin, Klein Kreutz und Plaue stand auf dem Programm. Das hieß Sport, Spiel und Brandschutzerziehung sowie die Wimpelübergabe für Jubiläen im Rahmen einer Feierstunde. Einige Jugendfeuerwehren bestehen schon 25 Jahre. "Das ist eine ganz schöne Zeit und ein Kompliment an die Jugendwarte", findet Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann. Dafür erhielten unter anderem die Wehren aus Kirchmöser und Schmerzke einen Wimpel. Vor der Ehrung wurden die insgesamt 185 Kinder getestet. Die Betreuer nahmen verschiedene Abzeichen wie Kinderflamme, Jugendflamme I und Jugendflamme II ab. Diese Tests dienen der Vorbereitung auf den aktiven Dienst ab dem 18. Lebensjahr. Im theoretischen Teil werden zum Beispiel Fragen gestellt wie: Mit welcher Farbe sind Feuerlöscher gekennzeichnet? Oder es geht um Fahrzeugkunde: Was ist wo im Feuerwehrfahrzeug zu finden?

Diesen Fragen stellte sich auch Tialou von der Jugendfeuerwehr Schmerzke. Die Neunjährige ist seit einem Jahr dabei und hat dort neue Freunde getroffen. "Meine Mutter ist in der Feuerwehr und ich wollte es auch mal ausprobieren", so Tialous Begründung für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr. Sie schaute sich einige Wettkämpfe an und nun ist sie selbst dabei. Dabei ist auch Julien. Er ist ebenfalls bei der Schmerzker Jugendwehr und absolvierte im KIEZ den Test zur Jugendflamme II. Hier sind die Fragen schon komplizierter und es geht nicht um die Farbe des Feuerlöschers. Im praktischen Teil galt es unter anderem, Knoten zu binden und einen Erste Hilfe Notruf abzusetzen. Seit acht Jahren ist Julien ein Kamerad. Sein Cousin ist als Betreuer bei der Wehr und so kam auch der 15-Jährige dazu. Die Einsatzübung beschreibt er als besonderen Moment. "Anspannung ist da, hat man genug geübt?", geht ihm durch den Kopf. Mit 18 ist für Julien klar, er möchte in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Schmerzke eintreten. Zwischen den Jugendfeuerwehren besteht ein enges Verhältnis. Sie müssen auch im Ernstfall gut zusammenarbeiten. Der Zusammenhalt ist da und die Jugendfeuerwehren verzeichnen steigende Mitgliederzahlen. "Wir haben stark etwas auf die Beine stellen können", ist das Fazit von Oliver Thiede, Leiter der Jugendfeuerwehr.