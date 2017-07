Rund 60 Anträge auf Fördermittel für Spielplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Spielgeräte reparieren oder gleich neu anschaffen: Mit mehr als 60 Anträgen haben sich Kommunen, Städte und Ämter beim Land um Fördermittel für Spielplätze beworben. Es liegen aktuell 62 Anträge vor, wie das Jugendministerium in Potsdam auf Anfrage mitteilte. Diese kämen aus dem gesamten Land. In der Mehrzahl sollen auf Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft oder vorhandene repariert werden, es geht auch um Zäune und Bänke, die die Infrastruktur der Spielorte verbessern sollen. Vereinzelt sollen auch komplett neue Spielplätzen entstehen, vor allem in kleinen ländlichen Ortsteilen.