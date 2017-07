Birkenallee in Leegebruch erneut gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) In Leegebruch ist die Birkenallee wegen Überflutung wieder gesperrt worden. Betroffen ist der Bereich zwischen Bärenklauer Weg und Lindenallee. Der Busverkehr wurde eingestellt. Die Busse halten bis auf Weiteres am Kreisverkehr an der alten Fliegerschule. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung sind auch wieder Abwasseranschlüsse ausgefallen. Betroffene Haushalte werden gebeten, Schäden unter der Telefonnummer 03322 / 271 0 an die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) zu melden.