Abschied von der Kleist-Oberschule

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen großen Bahnhof zum Abschied gab es nicht. "Aber den wollte ich auch gar nicht", erzählt Ursula Länger, Leiterin der Heinrich-von-Kleist-Oberschule. Stattdessen sagte die bescheidene Pädagogin vor wenigen Tagen im Kreis ihrer Kollegen eher leise auf Wiedersehen. In dieser Woche räumt sie noch ihren Schreibtisch auf und übergibt - ohne viel Aufhebens - an den kommissarischen Schulleiter Sören Schunke. Danach kann der Ruhestand kommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591818/

Ihre Laufbahn ist ungewöhnlich. Ein ganzes Berufsleben lang blieb Ursula Länger ihrem Arbeitsplatz treu; 39 Jahre unterrichtete sie an der jetzigen Kleist-Oberschule, davon 22 Jahre als Schulleiterin.

Die Frankfurterin machte 1974 am heutigen Gauß-Gymnasium Abitur. Anschließend studierte sie bis 1978 Mathematik und Geografie auf Lehramt in Greifswald. Zurück in Frankfurt wurde Ursula Länger in der Beckmannstraße an der 20. Polytechnische Oberschule Willy Bredel eingesetzt, die damals noch nicht lang im Betrieb war. "Ich habe gleich eine Klasse übernommen, eine achte, und musste dann als Lehrer selbst erst einmal eine Menge lernen", sagt sie. "Aber Spaß gemacht hat mir der Unterricht mit den Schülern von Anfang an. Und das ist bis heute so geblieben."

Die Jahre nach der Wende hat sie als "großen Umbruch" erlebt. "Der Sonnabend war plötzlich unterrichtsfrei, außerdem fielen die zentralen Prüfungen weg." Aus ihrer POS wurde die 4. Realschule, dann die Realschule Heinrich-von-Kleist und schließlich die gleichnamige Oberschule.

Den Schulleiterposten übernahm Ursula Länger 1995 zunächst kommissarisch, zwei Jahre später offiziell. "Ich hatte ein Wochenende Zeit, mich mit meiner Familie zu beraten und zu entscheiden. Das ganze Ausmaß der Aufgaben bekam ich aber erst im Laufe der Zeit mit."

Die große Spannbreite innerhalb der Schülerschaft und die oft problematische Suche nach ausreichend Lehrkräften empfand sie als besonders herausfordernd. "Genauso wie der Kampf um gute sächliche Bedingungen", betont sie. 2005 zog die Schule in den Altbau aus der Kaiserzeit am Leipziger Platz, der den räumlichen Anforderungen an einen modernen, dreizügigen Schulbetrieb kaum gerecht wird. Ein Ergänzungsbau ist zwar geplant, doch noch fehlt der Stadt das Geld. "Dass wir das noch nicht hinbekommen haben, stimmt mich traurig", sagt Ursula Länger. Rückblickend aber überwiege das Positive. "Ich lasse ganz, ganz viele tolle Kollegen und tolle Schüler zurück. Auch mit den anderen Schulleitern habe ich immer gern zusammengearbeitet."