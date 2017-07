Bus und Traktoranhänger kollidieren in Germendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (jro) Ein Bus und ein Traktor sind Mittwochmorgen auf der Germendorfer Dorfstraße zusammengestoßen. Der Bus befand sich auf der rechten Spur in Richtung Oranienburg. Der Traktor mit Anhänger fuhr in Richtung Germendorfer Ortszentrum. In einer Kurve kollidierte der Anhänger des Traktor mit dem hinteren Teil des Busses, teilte die Polizei mit. Dabei zersprangen mehrere Fensterscheiben des Busses. Verletzt wurde niemand. Die acht Fahrgäste, die sich während des Unfalls im Bus befanden, saßen vorne und kamen mit dem Schrecken davon. Sie konnten ihre Fahrt in einem anderen Bus der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) fortsetzten. Derzeit untersucht die Polizei Spuren am Anhänger des Traktors und am Unfallbus. Wer für die Kollision verantwortlich ist, konnten die Beamten noch nicht sagen.