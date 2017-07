Haug: DTM ist jede Anstrengung wert

artikel-ansicht/dg/0/

«Die Serie ist jede Anstrengung wert, eine Zukunft zu haben und so auch den großartigen Menschen, die in der DTM arbeiten, ihr verdientes Umfeld zu geben», sagte Haug der Deutschen Presse-Agentur. Haug, der als TV-Experte für die ARD beim Deutschen Tourenwagen-Masters im Einsatz ist, lobte die Serie als weltweit einmalig und hochklassig.

Nach der Ankündigung von Mercedes, von der Saison 2019/2020 in der Formel E an den Start zu gehen und das DTM-Engagement zu beenden, ist die Zukunft der Serie ungewiss. Die beiden verbleibenden Hersteller BMW und Audi prüfen die Lage - und auch mögliche Alternativen. Haug sagte: «Mir fallen ohne lange zu überlegen mindestens fünf Hersteller ein, die einen enormen Imagegewinn verzeichnen könnten, sollten sie ab 2019 in der Lage sein, mit Audi und BMW um die Wette zu fahren.»

Nicht überraschend kam die Ankündigung von Mercedes für den ehemaligen Chef der DTM, Hans Werner Aufrecht. «Wenn man Ohren hat, dann hört man, dass das DTM-Engagement immer wieder hinterfragt worden ist», sagte er. Seinen Nachfolger Gerhard Berger hatte die Nachricht am Montagabend allerdings nach eigenen Angaben wie «ein Keulenschlag» getroffen.