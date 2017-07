Außergewöhnliches Engagement

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Der Verein "Tierfreunde im Fläming" feierte am vergangenen Wochenende auf dem Turnplatz in Bad Belzig sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Grund fand dort ein kleines Fest mit Spiel und Spaß statt. Mit den "Tierfreunden im Fläming" hatten unter anderem die Tiertafel Bad Belzig und der Tierhilfe-Hof Samtschnute Infostände aufgebaut, um Festbesucher für die Arbeit der Tierfreunde zu sensibilisieren.

22 Mitglieder zählt der Verein "Tierfreunde im Fläming" aktuell. An der Spitze des Vereins stehen die Bad Belziger Tierärztin Birgit Hessler und die im Ortsteil Lütte lebenden Eheleute Waltraud und Manfred Linow.

Der 68-Jährige erzählt: "Am 27. Juli 2007 fand die Gründungsversammlung unseres Vereins statt. Anwesend waren elf Streiter für das Recht der Tiere."

Bereits im Jahr darauf trat der Verein dem Dachverband "Deutscher Tierschutzbund" e.V. und daraus resultierend dem "Landestierschutzverband Brandenburg"e.V. bei. Hauptanliegen ist es, freilebenden Katzen und anderem Kleingetier Hilfe angedeihen zu lassen. In den vier Pflegestellen werden zudem ungewollte Katzenkinder aufgezogen und Fundtiere betreut, bis dieselben in gute Hände weitervermittelt werden können. Damit haben die Protagonisten alle Hände voll zu tun.

"Bis zum Jahresende 2016 wurden für diese geringe Anzahl von Mitgliedern beachtliche Erfolge erzielt. So konnten etwa 600 freilebende Katzen eingefangen, kastriert, behandelt und wieder an ihrem gewohnten Standort ausgesetzt werden. Desgleichen wurden ca. 1.700 Tiere (Katzen, Hunde, Wildvögel, Igel...) medizinisch behandelt. In unseren Pflegestellen wurden etwa 360 Katzen und acht Hunde aufgenommen und weitervermittelt", so der stellvertretende Vereinsvorsitzende Manfred Linow weiter und ergänzt, dass die Pflegestelle für Hunde aktuell jedoch nicht mehr besteht.

Birgit Meseck-Thieme aus Werbig lobt: "Das Engagement der Eheleute Linow ist außergewöhnlich. Ich habe große Achtung vor ihnen".

Tiere liegen den beiden eben am Herzen. Auch deshalb sind sie immer wieder auf der Suche nach neuen, engagierten Mitstreitern. "Das Durchschnittsalter im Verein liegt bei 64 Jahren", bemerkt Manfred Linow, der eigentlich gern kürzer treten möchte. Die Jüngste im Bunde ist Karina Selent aus Görzke. Die 40-Jährige lernte die Vermittlungsstelle des Vereins und denselben über die Suche nach einem kleinen Stubentiger kennen. "Ich habe danach einfach gefragt, ob ich irgendwie helfen kann", so Selent. Für den Verein, ein leider seltener Glücksfall.