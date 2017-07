Ungebremst aufgefahren

artikel-ansicht/dg/0/

Zunächst gab Ausbildungsleiter Daniel Habedank einen Überblick über die Einsatztaktik der Feuerwehren bei Einsätzen mit technischer Hilfeleistung nach LKW-Unfällen, bevor es im zweiten Teil der Ausbildung in die Praxis ging. An der stark deformierten Sattelzugmaschine konnten die Kameraden ihr Wissen in die Praxis umsetzen und praktische Erfahrungen mit dem speziellen Einsatzgerät wie Schneider, Spreizer und Hydraulikzylinder sammeln. Die besondere Herausforderung bei Rettungsarbeiten an LKW liegt in den erheblich größeren Dimensionen, angefangen beim Tankinhalt und gerade auch in der Höhe. Der Fahrer sitzt in einer Höhe von rund 1,80 Metern und die Fahrerkabine ist über drei Meter hoch.

An der Beifahrerseite wurde die Schaffung eines Rettungszuganges geübt, wobei die Ladebordwand des zu Jahresbeginn in Dienst gestellten SW2000 kostbare Dienste leistete. Als positiver Nebeneffekt der Übung konnten zudem noch Papiere und Schlüssel des schwerverletzten Fahrers für die Polizei aus dem Wrack geborgen werden, die ohne den Einsatz schwerer Technik nicht mehr zugänglich waren.

Wie wichtig die Ausbildung in der technischen Hilfeleistung ist, zeigte sich noch am selben Abend. Keine zwei Stunden nach Ende der Ausbildung folgte schon die Alarmierung der Dippmannsdorfer Kameraden zu einem Verkehrsunfall nach Lütte.