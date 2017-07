Wirtschaftsminister Gerber besucht die MOZ

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) Wirtschaft trifft Medien: Am Mittwoch stattet Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber dem Märkischen Medienhaus einen Besuch ab. Bei der Gelegenheit übernahm er die Blattkritik, die täglich im Haupthaus mit den zwölf MOZ-Lokalausgaben sowie dem Oranienburger Generalanzeiger, Ruppiner Anzeiger, der Gransee-Zeitung und dem Hennigsdorfer Generalanzeiger stattfindet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591840/

Unter anderem lobte er die intensive und fachkundige Berichterstattung über das Nachbarland Polen in dieser Zeitung und den Themenmix auf den Nachrichtenseiten der aktuellen Ausgabe. Alle wichtigen Themen seien an diesem Tag im Blatt, erklärte er. Über den Schienenausbau in Deutschland hätte er gerne etwas mehr gelesen, der Berliner Flughafen Tegel hingegen interessiere ihn weniger. Bei der Frage, für welchen Fußball-Verein sein Herz schlägt, hielt sich der Minister bedeckt. Dafür offenbarte er mit Blick auf die aktuelle Kulturseite der MOZ seine Liebe für die Rolling Stones.

Welche Themen darüber hinaus wichtig sind, lesen Sie morgen in der MOZ.