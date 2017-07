Wetterdienst: Wechselhaftes Wetter bleibt erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Dauerregen geht zwar allmählich, doch richtige Wetterbesserung ist in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen nicht in Sicht. "Es gibt zwar vorübergehende Auflockerungen, aber Regen bleibt uns erhalten - jedoch im geringeren Ausmaß", sagte Ulrike Maiwald, Meteorologin vom Dienst der Niederlassung Potsdam des Deutschen Wetterdienstes, am Mittwoch.