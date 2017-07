Müllraum im Plattenbau stand in Flammen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Weil ein Müllraum in einem sechsgeschossigen Plattenbau in der Waldpromenade 5 in Erkner brannte, mussten alle Bewohner in der Nacht zum Mittwoch das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Erkner wurde kurz vor Mitternacht alarmiert. Die Hälfte der Mieter habe schon auf der Straße gestanden, sagte Wehrführer Rolf Stagneth. Das Feuer war nach etwa 20 Minuten gelöscht, der Einsatz dauerte aber bis 5 Uhr früh. Die Wohnungsgesellschaft Erkner als Vermieterin brachte einen Mieter andernorts unter, sagte Geschäftsführerin Susanne Branding. Am Mittwochvormittag mussten Feuerwehr und Rettungsdienst noch einmal anrücken, um eine Tür zu öffnen. Es bestand die Befürchtung, dass einem Mieter doch etwas zugestoßen sein könnte. Sie bestätigte sich aber nicht.