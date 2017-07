Berlin sucht noch 1500 Wahlhelfer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Für die Bundestagswahl am 24. September fehlen in Berlin noch bis zu 1500 Wahlhelfer. Die Senatsverwaltung für Inneres rief die Berliner am Mittwoch erneut dazu auf, sich als Helfer zu melden. "Eine funktionierende Demokratie ist auf das ehrenamtliche Engagement aller Bürgerinnen und Bürger angewiesen", erklärte am Mittwoch Staatssekretärin Sabine Smentek aus der Innenverwaltung. Sie hat sich ebenso wie Staatssekretär Christian Rickerts aus der Wirtschaftsverwaltung selbst als Helferin in einem Wahllokal gemeldet.