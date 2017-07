artikel-ansicht/dg/0/

Freud und Leid liegen eng beieinander: Das grässliche Wetter in Brandenburg macht sich derzeit auch im Tourismus im Land bemerkbar. Es gebe von klassischen Indoorangeboten wie Museen oder Thermen gute Rückmeldungen zu Besucherzahlen, sagte der Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB), Dieter Hütte, am Mittwoch in Schlepzig (Dahme-Spreewald). Diese Einrichtungen profitierten derzeit vom Regen. Schlechter laufe es dagegen für die Außengastronomie. Dort fehle der ein oder andere Radfahrer, beschrieb Hütte die Situation. Er geht auch davon aus, dass der Regen dafür sorgt, dass sich einige Urlauber gegen Spontanreisen in Brandenburg entscheiden.

Trotz des mauen Wetters bleibt Hütte optimistisch, dass die Übernachtungszahlen im Land auf das gesamte Jahr gesehen weiter steigen werden. Er gehe von einem leichten Wachstum aus, sagte Hütte.

Im Jahr 2016 lief es für die Branche gut: Es gab annähernd 12,9 Millionen Übernachtungen in Betrieben mit mehr als zehn Betten. Das war ein Plus gegenüber 2015 von 2,9 Prozent.

In der Tourismuswirtschaft in Brandenburg arbeiten laut TMB-Angaben etwa 60 000 Beschäftigte in mehr als 10 000 Unternehmen.