Unwetter: Busse und Bahnen fahren fast störungsfrei

Berlin/Brandenburg (dpa) Die anhaltenden Regenfälle haben am Mittwoch zu keinen größeren Störungen im Bus- und Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg geführt. Bis zum späten Nachmittag hieß es bei den Verkehrsbetrieben: Fast überall läuft es störungsfrei. Nur in Potsdam und Wittenberge (Landkreis Prignitz) kam es wegen umgestürzter Bäume zu kurzzeitigen Gleissperrungen.

Auch Berliner Feuerwehrleute mussten bis zum Nachmittag zweimal wegen umgestürzter Bäume ausrücken. "Umgefallene Bäume werden uns noch eine Weile beschäftigen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Grund sei der viele Regen, der den Boden aufweiche. "Die Wurzeln finden keinen Halt mehr und die Bäume fallen um", so der Sprecher.

Aufgeweichter Boden hatte auch in Potsdam zum Umkippen eines Baumes auf das Gleisbett der S-Bahn in Höhe Griebnitzsee geführt. Zwei Stunden lang musste die Linie S7 am Morgen ihre Fahrt unterbrechen. In Wittenberge versperrte ein umgestürzter Baum rund vier Stunden lang ein Gleis. Der Zugverkehr konnte aber über das andere Gleis geleitet werden.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sperrten wegen einer größeren Wasserlache vorsorglich Ein- und Ausgang am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße in Mitte. Am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf wurde wegen eines Wasserrohrbruchs der Busverkehr umgeleitet. "Der Regen ist zum Glück gerade weich und niedlich", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz am Nachmittag. "Unsere Fahrer haben keine Sichtbeeinträchtigung." Am Vortag hatte der Dauerregen in Morgenstunden in Berlin noch zu teilweise erheblichen Verkehrsproblemen geführt.