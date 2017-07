Zwei Verletzte auf A15 nach Regenunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Vetschau (dpa) Zwei Autofahrer sind auf der A15 bei Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) verunglückt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam einer der Fahrer auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern und rammte ein anderes Fahrzeug. Durch die Wucht der Zusammenpralls wurden beide Autos in die Leitplanken gedrückt. Die Fahrer kamen in umliegende Kliniken. Die Polizei gab den geschätzten Sachschaden mit 16 000 Euro an.