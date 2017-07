Grüne-Chef Graf fordert Ehrlichkeit in Tegel-Debatte

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Grünen-Vorsitzende Werner Graf sieht selbst nach einem erfolgreichen Volksentscheid keine Möglichkeit, den Flughafen Tegel offenzuhalten. "Wenn es bei der Abstimmung am 24. September die nötige Mehheit dafür gibt, werden wir uns das natürlich anschauen müssen, man kann das nicht einfach wegwischen", sagte Graf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Aber am 25. September haben wir keine andere Rechtslage als am 24. September." Wichtig sei, dass den Menschen in der Stadt auch ehrlich zu sagen. Berlin, Brandenburg und der Bund wollen Tegel schließen, nachdem der neue Hauptstadtflughafen BER an- den Start gegangen ist.