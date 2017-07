Nico Rosberg hat Pläne für die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Der deutsche Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (32) steuert nach dem Rücktritt vom Profisport auf ein Wirtschaftsstudium in Kalifornien zu. «Nächstes Jahr möchte ich an der Stanford Business School in einem Kompaktkurs studieren», sagte er dem Magazin «Gala».