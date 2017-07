artikel-ansicht/dg/0/

Friedrichskoog (dpa) Mit einem Mindestgewicht von 25 Kilogramm schwimmen die ersten aufgepäppelten Heuler der Saison seit Mittwoch wieder in der Nordsee. In der Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein sind die jungen Robben ausgewildert worden. Die Seehundbabys hätten sich in nur sieben Wochen das notwendige Gewicht angefuttert, sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger. Sie begleitete die ersten vier erfolgreich aufgezogenen Tieren dieser Saison bei ihrer Heimkehr in die Nordsee.