Hubschrauber der Bundeswehr stürzt in Mali ab

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Hubschrauber der Bundeswehr mit zwei deutschen Piloten ist in Mali abgestürzt. Das bestätigte am Mittwoch der Sprecher der UN-Friedensmission in Mali, Ahmad Makaila, der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Angaben zu möglichen Todesopfern oder zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde von dem Unglück am Mittwoch auf ihrer Sommerreise im oberbayerischen Pöcking unterrichtet.